В Новосибирске для единого пособия нужно зарабатывать от 216 744 рублей в год

Новосибирцам напомнили о новом минимальном уровне дохода для получения единого пособия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При назначении единого пособия в 2026 году действует новое требование к доходу семьи. Теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда за год. В этом году порог составляет 216 744 рубля, сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

При расчете среднедушевого дохода учитываются не только заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности, но и выплаты по больничным листам. Если период временной нетрудоспособности полностью входит в расчетный период, сумма пособия учитывается целиком. Если больничный заканчивается позже, в доход включат только выплаты за месяцы, вошедшие в расчетный период.

В региональном отделении СФР отметили, что гражданам не нужно самостоятельно предоставлять справки о доходах или листки нетрудоспособности. Все необходимые сведения специалисты фонда запрашивают самостоятельно.

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