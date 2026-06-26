С начала июня в Новосибирской области сгорели 40 автомобилей

В девяти случаях владельцы справились с огнем сами. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 1 июня 2026 года пожарные подразделения выезжали на 40 возгораний автомобилей. В девяти случаях владельцы справились с огнем сами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Один из последних случаев произошел 17 июня в Первомайском районе Новосибирска, где загорелась «Газель». Причина – неисправность электропроводки. А 22 июня в Советском районе загорелся ВАЗ 2101. По предварительным данным, возгорание спровоцировало попадание тосола на раскаленный коллектор.

Спасатели напоминают: регулярно проверяйте техническое состояние авто, не курите за рулем, держите в машине заряженный огнетушитель. При запахе бензина или проводки сразу остановитесь и вызовите пожарных.

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