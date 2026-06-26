В Новосибирске за неделю выявили 181 нарушителя парковки на газонах

Только в Советском районе с начала сезона выписали штрафов почти на 650 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за неделю программно-аппаратные комплексы «ПаркНет-М» зафиксировали 181 нарушение правил парковки. Автомобилисты оставляли машины на газонах и других территориях, занятых зелеными насаждениями, сообщили в мэрии.

Очередной рейд в Советском районе выявил 28 нарушителей. Всего с апреля с помощью комплекса «ПаркНет-М» здесь зафиксировали 428 случаев парковки на газонах. По итогам рассмотрения материалов административная комиссия назначила штрафы на общую сумму 649 тысяч рублей.

Нарушителей выявляют и в других районах города. За прошедшую неделю в Дзержинском районе зафиксировали 21 случай парковки на газонах, а в Кировском районе составили и направили на административную комиссию более 20 протоколов.

В мэрии напоминают, что парковка на газонах нарушает правила благоустройства и наносит ущерб зеленым насаждениям. Работа по выявлению нарушителей с использованием комплекса «ПаркНет-М» будет продолжена.

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