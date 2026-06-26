Минздрав: в Новосибирске дети стали чаще выпадать из окон в жару

Врачи отмечают рост тяжелых травм при падениях с высоты в жаркий июнь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске медики фиксируют увеличение числа тяжелых травм у детей, связанных с падением из окон. Об этом рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Чемпосов.

По его словам, в отделении реанимации практически еженедельно поступают пациенты с тяжелой кататравмой — травмами, полученными при падении с высоты. Он отметил, что в этом году случаев уже сопоставимо с показателями всего прошлого летнего сезона, несмотря на то, что впереди еще два жарких месяца.

Отдельно специалист обратил внимание на возраст пострадавших: чаще всего это дети от одного до пяти лет. Основная причина происшествий — отсутствие контроля со стороны взрослых и открытые окна в жаркую погоду.

Медик также привел пример из практики, когда ребенок выжил после падения с 25-го этажа благодаря смягчению удара автомобилем, однако получил тяжелые травмы. По его словам, серьезные повреждения возможны даже при падении с небольшой высоты.

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