В Новосибирской области мужчина избил сожительницу кочергой и угрожал убийством

Сожительница устроила ссору, чтобы мужчина купил еще алкоголя. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение для 60-летнего жителя Усть-Таркского района, обвиняемого в угрозе убийством своей сожительнице: мужчина избил ее кочергой во время ссоры. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В январе 2026 года обвиняемый распивал спиртное с сожительницей. Женщина устроила ссору, чтобы мужчина купил еще алкоголя. Однако в ответ он схватил металлическую кочергу, замахнулся и пригрозил убийством. Угрозу она восприняла реально и выбежала на улицу.

Там потерпевшая разбила стекло в доме, что разозлило обвиняемого. Он выбежал следом и начал наносить ей удары кочергой по телу и рукам. В результате женщине причинен вред здоровью средней тяжести. Сибиряк полностью признал свою вину, дело направлено в Татарский районный суд.

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