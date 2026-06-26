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НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:59

В Новосибирской области рабочего придавило металлическими конструкциями

Мужчина получил тяжелые травмы, проводится проверка по факту несчастного случая
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчина получил тяжелые травмы, проводится проверка по факту несчастного случая

Мужчина получил тяжелые травмы, проводится проверка по факту несчастного случая

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на складе при перемещении металлических конструкций рабочего придавило упавшими изделиями. Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован, сообщили в Государственной инспекции труда.

По предварительным данным, 18 июня 2026 года четыре сотрудника перемещали металлические конструкции от стены к центру складского помещения. Во время работ один из работников отпустил конструкцию, после чего она начала наклоняться и задела уже установленные рядом изделия. В результате произошло их падение на сотрудника.

Прибывшие медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и доставили его в медицинское учреждение. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В связи с происшествием инспекция труда инициировала выездную проверку на предмет соблюдения требований трудового законодательства, включая нормы охраны труда. Также устанавливаются все обстоятельства и причины несчастного случая.

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