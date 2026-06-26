В Новосибирской области рабочего придавило металлическими конструкциями

Мужчина получил тяжелые травмы, проводится проверка по факту несчастного случая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на складе при перемещении металлических конструкций рабочего придавило упавшими изделиями. Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован, сообщили в Государственной инспекции труда.

По предварительным данным, 18 июня 2026 года четыре сотрудника перемещали металлические конструкции от стены к центру складского помещения. Во время работ один из работников отпустил конструкцию, после чего она начала наклоняться и задела уже установленные рядом изделия. В результате произошло их падение на сотрудника.

Прибывшие медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и доставили его в медицинское учреждение. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В связи с происшествием инспекция труда инициировала выездную проверку на предмет соблюдения требований трудового законодательства, включая нормы охраны труда. Также устанавливаются все обстоятельства и причины несчастного случая.

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