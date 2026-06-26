В Новосибирске за двое суток «гвардейцы» пресекли 19 краж

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За минувшие двое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в торговых учреждениях Новосибирска было пресечено 19 попыток хищения чужого имущества, за совершение которых были задержаны 23 нарушителя.

Только семеро из них были переданы правоохранителям. С остальными воришками разбор проводился на месте. Им пришлось возместить причиненный хищениями вред.

24 июня днем в магазине на улице Б. Хмельницкого бойцами ГБР-71 ГВАРДИИ был задержан мужчина, совершивший ранее в этом торговом учреждении кражу коньяка на сумму около 20 тысяч рублей. В день задержания при себе у нарушителя оказалось только 5 тысяч, которые он передал в кассу в счет возмещения ущерба, а по поводу оставшейся суммы написал расписку с обязательством вернуть деньги в ближайшие дни. Несмотря на это, «гвардейцы» доставили задержанного в ближайший опорный пункт.

В этот же день за совершенную ранее кражу на сумму 700 рублей был задержан мужчина в магазине на Красном проспекте. Возместить ущерб он не смог, и его «гвардейцы» доставили в отдел полиции № 3.

В этот же день в 16.45 в магазине на улице Фабричной бойцами ГБР-75 Агентства Безопасности был задержан еще один мужчина, также совершивший кражу ранее. Хищением он причинил ущерб на сумму 1376 рублей. Но денег для возмещения этой суммы у него не оказалось, поэтому «гвардейцы» передали его сотрудникам Росгвардии.

Того меньше была сумма ущерба, причиненного кражей пачки масла 22 июня женщиной в магазине на улице Комсомольской. 24 июня, когда воровка была задержана бойцами ГБР-11, у нее не нашлось даже 200 рублей. Ее «гвардейцы» тоже передали в полицию.

Вчера, 25 июня, задержанный в 17.23 бойцами ГБР-81 в магазине на улице Забалуева мужчина украл водку и закуску. Похищенные товары у него были отобраны и возвращены на прилавок, а сам он был передан полицейскому автопатрулю. Как и двое несовершеннолетних, задержанных вчера вечером бойцами ГБР-72 в супермаркете на улице Гоголя. Сумма причиненного их кражей ущерба составила 1400 рублей. Контакты родителей подростки «гвардейцам» сообщать не захотели и потому были переданы правоохранителям.

С остальными нарушителями, задержанными сотрудниками Агентства Безопасности, спорных моментов при возмещении ущерба не возникало, поэтому их отпустили.