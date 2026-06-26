В Новосибирской области пресекли мошенничество с фальшивыми кредитами

Задержаны участники группы, обманывавшие граждан через сайты несуществующих банков Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве под предлогом оформления кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2024 года злоумышленники создавали в интернете сайты несуществующих банков и предлагали гражданам оформить кредит под низкий процент. После обращения «заемщиков» им сообщали о необходимости заранее оплатить дополнительные услуги — страховку, комиссии, доставку документов или улучшение кредитной истории.

Деньги, как отмечается, переводились на подконтрольные фигурантам счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась. В рамках расследования сотрудники Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками УБК МВД России и ГУ МВД по Новосибирской области задержали двух подозреваемых. У них изъяты телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для дела.

Фигуранты заключены под стражу. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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