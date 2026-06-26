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НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:37

В Новосибирской области пресекли мошенничество с фальшивыми кредитами

Задержаны участники группы, обманывавшие граждан через сайты несуществующих банков
Екатерина ХАЛИМОВА
Задержаны участники группы, обманывавшие граждан через сайты несуществующих банков

Задержаны участники группы, обманывавшие граждан через сайты несуществующих банков

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области сотрудники МВД пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве под предлогом оформления кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2024 года злоумышленники создавали в интернете сайты несуществующих банков и предлагали гражданам оформить кредит под низкий процент. После обращения «заемщиков» им сообщали о необходимости заранее оплатить дополнительные услуги — страховку, комиссии, доставку документов или улучшение кредитной истории.

Деньги, как отмечается, переводились на подконтрольные фигурантам счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась. В рамках расследования сотрудники Следственного департамента МВД России совместно с оперативниками УБК МВД России и ГУ МВД по Новосибирской области задержали двух подозреваемых. У них изъяты телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для дела.

Фигуранты заключены под стражу. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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