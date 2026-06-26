Хоккейный болельщик из Новосибирска выиграл в лотерею 5 млн рублей

Сибиряк с супругой часто заходит в лотерейные киоски – это семейная традиция. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска Ринат стал обладателем крупного выигрыша в моментальной лотерее «Русское лото»: последний билет из пачки принес сибиряку 5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

По словам победителя, он с супругой часто заходит в лотерейные киоски – это семейная традиция. В этот раз продавец посоветовала взять последний билет из пачки, вспомнив, что недавно девушка выиграла 100 тысяч рублей, купив точно такой же. Ринат последовал совету, стер защитный слой прямо на месте и обнаружил выигрыш в 5 млн рублей. Супруга, по его словам, удивилась гораздо больше него.

Мужчина – военный пенсионер, сейчас работает охранником и активно болеет за хоккейный клуб «Сибирь», посещает домашние матчи и сопровождает команду на выездах. Выигранные деньги он планирует потратить на автомобиль и гараж.

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