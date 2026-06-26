Новосибирский суд перевел под домашний арест фигуранта дела о хищении у пайщиков

Речь идет о мошенничестве на сумму свыше 130 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения директору сельскохозяйственного предприятия. Он проходит по делу о мошенничестве, связанном с сельхозкооперативом «Верх-Мильтюшихинский», и отправлен под домашний арест. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки и следствия, в 2019 году группа лиц провела собрание членов СХПК «Верх-Мильтюшихинский» и избрала нового председателя. Следствие считает, что затем было принято решение об исключении более 500 пайщиков из кооператива с присвоением их имущества и прав на сельхозземли.

Общий ущерб, по версии правоохранительных органов, превышает 130 млн рублей. Также речь идет о земельных участках площадью более 8 тысяч гектаров.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска заключил фигурантов под стражу. Теперь областной суд изменил меру пресечения одному из обвиняемых на домашний арест.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.

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