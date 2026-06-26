Студенты НГТУ НЭТИ создали толстовку с подушкой для поездок

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали толстовку-подушку для длительных поездок. Проект сочетает одежду и дорожную подушку для поддержки шеи во время сна. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.
Идея разработки связана с тем, что во время перелетов и длительных поездок пассажирам часто неудобно спать из-за отсутствия поддержки головы и нагрузки на шею. Студенты учли эти проблемы и встроили в капюшон толстовки подушку, которая фиксирует голову и обеспечивает комфортный отдых.
По словам участников проекта, подушку сделали съемной. Это позволяет носить толстовку в повседневной жизни и облегчает уход за изделием, включая стирку.
Разработчики отмечают, что на рынке есть аналоги с встроенными надувными подушками, однако они менее удобны и могут создавать сложности в эксплуатации. В отличие от них новосибирская разработка должна быть более практичной и доступной.
В настоящее время создан прототип изделия. В дальнейшем команда планирует доработать конструкцию капюшона, чтобы упростить установку подушки.
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