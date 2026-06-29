Сможет ли искусственный интеллект заменить учителя?

Фото: Виталий Соловов

Всего 3% учителей безоговорочно доверяют искусственному интеллекту. Таким результатом поделились в эфире «Комсомольской правды» эксперты НГПУ, кандидаты педагогических наук Наталья Кошман и Екатерина Скрыпникова. Они рассказали, какие цифровые инструменты действительно востребованы в школах, почему половина педагогов нуждается в дополнительном обучении и стоит ли бояться, что роботы заменят живого учителя.

Исследование, проведенное Институтом истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, охватило 774 человека: учителей, родителей и школьников. Оказалось, что в повседневной практике педагогов лидируют социальные сети и мессенджеры, на втором месте идут образовательные платформы, затем - создание совместных документов, и замыкают список игровые сервисы с викторинами и квестами.

А вот предпочтения педагогов напрямую зависят от их стажа. К примеру, молодые учителя охотно используют разнообразные цифровые сервисы, тогда как их коллеги с опытом работы более 10 лет тяготеют к традиционным решениям с проверенной информацией, платформами, в том числе от Минпросвещения.

- Примерно половина педагогов отмечает, что не хватает методических рекомендаций и понимания, как технически переложить воспитательную задачу в цифровой инструмент, - говорит Екатерина Скрыпникова.

Особое внимание эксперты уделили теме искусственного интеллекта. Выяснилось, что с готовностью используют нейросети именно молодые специалисты. По данным опроса, 3% учителей даже не перепроверяют сгенерированный контент. По мнению экспертов, это рискованная практика. Большинство же педагогов подходят к этому инструменту гораздо осторожнее.

- Один из главных страхов в том, что ИИ заменит учителя. Но учебный процесс - это прежде всего коммуникация, а в этом заменить человека практически невозможно, - уверена Наталья Кошман.

Наталья Кошман добавила, что искусственный интеллект стоит воспринимать как помощника: он отлично справляется с отчетами, систематизацией данных и подготовкой к урокам, освобождая время для живого общения, но окончательная проверка содержания всегда должна оставаться за человеком.

Чтобы развеять сомнения, эксперты советуют начинать с малого, допустим освоить простейший инструмент для конкретной задачи, а на практических семинарах показывать реальные примеры.