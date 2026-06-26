15-летнего жителя Тогучина осудили за диверсию на объекте связи

Подростку назначили 5 лет воспитательной колонии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд вынес приговор 15-летнему жителю Тогучина. Его признали виновным в диверсии на объекте сотовой связи, совершенной в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.

По данным суда, подросток в рабочем поселке Горный Тогучинского района повредил оборудование станции сотовой связи. Он взломал дверцу щита прибора учета, облил оборудование горючей жидкостью и поджег его с помощью зажигалки.

Суд квалифицировал действия по части 1 статьи 281 УК РФ. Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX