В Новосибирске магнитная буря в выходные не превысит слабый уровень G1

К 29 июня геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные жителей Новосибирской области ожидает слабая магнитная буря. По прогнозам, геомагнитные возмущения не превысят уровень G1 и начнут ослабевать уже к 29 июня. Об этом стало известно из прогноза Лаборатории солнечной астрономии.

По данным прогноза, повышенная геомагнитная активность ожидается 26 и 28 июня. В эти дни возможны слабые магнитные бури уровня G1, которые считаются минимальными по международной шкале.

Уже 29 июня магнитная буря пойдет на спад, а геомагнитная обстановка станет спокойнее. В ближайшие дни после этого существенных возмущений магнитного поля Земли не прогнозируется.

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