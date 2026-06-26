В Стоквартирном доме в Новосибирске жили академики и художник

Фото: Анастасия ТОЛСТОНОГОВА.
В Новосибирске на Красном проспекте стоит Стоквартирный дом, который в 1937 году получил Гран-при в Париже. Здание стало визитной карточкой города. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
Проект для ведомственного жилья архитектор Андрей Крячков делал в 1933 году. Вместе с ним работал ссыльный архитектор Виталий Масленников, который, по легенде, добавил несимметричные фасады. Документальных подтверждений нет, но история живет до сих пор.
Дом всегда считался элитным: квартиры с колоннами и комнатами для прислуги. Сейчас это памятник федерального значения, перепланировки запрещены. В советские годы здание критиковали за «капиталистический» облик, но оно оставалось престижным.
Здесь жили академик Евгений Мешалкин, хирург Владимир Мыш и художник Николай Грицюк. В 2000-е квартиры пользовались спросом, но сейчас интерес упал — помещения требуют ремонта, который строго регламентирован законом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX