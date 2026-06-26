Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем молодежи

Глава города пожелал молодым людям смело идти к своим целям и не бояться ошибок Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей города с Днем молодежи. Он отметил, что именно молодые люди помогают Новосибирску развиваться и создавать новое. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В своем поздравлении Максим Кудрявцев назвал молодость одним из самых ярких периодов жизни. Он призвал юношей и девушек не бояться ошибок, искать свое призвание, находить настоящих друзей и смело воплощать мечты.

По словам мэра, Новосибирск по праву считается городом молодых. Здесь работают ведущие колледжи и вузы, которые дают хороший старт для профессионального и личного развития.

Также глава города подчеркнул, что энергия, инициативность и свежие идеи молодежи помогают Новосибирску двигаться вперед и реализовывать новые проекты. Он пожелал молодым людям здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах и больших побед.

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