Блокирующий Денис Черейский вернулся в новосибирский «Локомотив»

Волейболист вновь сыграет за команду спустя три сезона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» объявил о возвращении блокирующего Дениса Черейского. Спортсмен вновь присоединился к команде после трехлетнего перерыва.

Денис Черейский уже выступал за «Локомотив» в сезонах 2021/22 и 2022/23. За это время новосибирская команда стала серебряным призером чемпионата России, а затем завоевала бронзовые медали.

В клубе сообщили, что после трех сезонов вне команды волейболист вновь будет защищать цвета «Локомотива».

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