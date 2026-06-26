В Бийске 15 пар сыграли свадьбу 26 июня 2026 года

Заявления подают за месяц-год до свадьбы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске 26 июня 2026 года зарегистрируют брак 15 пар. Многие выбрали эту дату из-за красивого сочетания цифр, считая ее счастливой. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

Начальник отдела ЗАГС Дарья Чернова рассказала, что заявления подают за месяц-год до свадьбы. В этом году особенно популярны зеркальные даты 06.06.2026 и 26.06.2026, на которые расписано много пар. Сама она считает, что главное в браке — не числа, а любовь и уважение.

Среди тех, кто женится 26 июня, — Анастасия Бочарова и Никита Суртаев. Они познакомились на свадьбе друзей в 2024 году, а через год, в ту же дату, Никита сделал предложение в Горном Алтае. Перед этим ему приснился отец девушки, а когда выглянуло солнце, он понял, что это знак.

На свадьбу приглашены чуть более 40 человек, дресс-код — черно-белые и бежевые тона. В приметы пара не верит, а счастливый брак, по их мнению, строится на доверии, честности и умении договариваться.

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