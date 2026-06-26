Двух жителей Новосибирской области арестовали после смерти избитого мужчины

Потерпевший скончался в реанимации через два дня после конфликта Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Карасукский районный суд Новосибирской области заключил под стражу двух местных жителей, обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По версии следствия, мужчины избили знакомого во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, ночью 17 июня 2026 года во дворе квартиры в селе Лозовское между обвиняемыми и потерпевшим произошел конфликт. Следователи считают, что мужчины нанесли оппоненту множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.

Пострадавшего госпитализировали, однако 19 июня он скончался в реанимационном отделении больницы.

Следователь ходатайствовал об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство, указав, что фигуранты обвиняются в особо тяжком преступлении, а также могут оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию.

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