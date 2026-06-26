В Новосибирской области за сутки потушили 29 пожаров

В ведомстве предупредили о сохранении высокой пожарной опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Новосибирской области ликвидировали 29 техногенных пожаров. Спасатели также реагировали на 10 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В ведомстве предупредили о сохранении высокой пожарной опасности. С 26 по 30 июня в четырех муниципальных образованиях сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, еще в 24 районах прогнозируют высокий четвертый класс.

Кроме того, в эти дни местами ожидается аномально жаркая погода. Столбики термометров могут подниматься до плюс 30 градусов и выше. Спасатели держат на контроле обстановку с техногенными пожарами, ДТП и безопасность людей на водных объектах.

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Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

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