Новосибирца будут судить за взлом аккаунтов водителей такси

По версии следствия, он использовал вредоносные программы ради получения выплат сервиса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районном суде Новосибирска рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве и преступлениях в сфере компьютерной информации. По данным следствия, он взламывал аккаунты водителей такси и похищал деньги компании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый использовал вредоносные компьютерные программы для обхода средств защиты информации. Следователи считают, что таким способом он получал неправомерный доступ к аккаунтам водителей сервиса и изменял компьютерную информацию, чтобы незаконно получать стимулирующие выплаты.

Кроме того, мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024 года он похитил денежные средства компании, вмешиваясь в работу системы обработки и передачи данных. Общий ущерб компании составил более 46 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска. Заседание назначено на 3 июля 2026 года.

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