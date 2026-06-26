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НовостиПроисшествия26 июня 2026 6:59

Новосибирца будут судить за взлом аккаунтов водителей такси

По версии следствия, он использовал вредоносные программы ради получения выплат сервиса
Екатерина ХАЛИМОВА
По версии следствия, он использовал вредоносные программы ради получения выплат сервиса

По версии следствия, он использовал вредоносные программы ради получения выплат сервиса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районном суде Новосибирска рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве и преступлениях в сфере компьютерной информации. По данным следствия, он взламывал аккаунты водителей такси и похищал деньги компании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый использовал вредоносные компьютерные программы для обхода средств защиты информации. Следователи считают, что таким способом он получал неправомерный доступ к аккаунтам водителей сервиса и изменял компьютерную информацию, чтобы незаконно получать стимулирующие выплаты.

Кроме того, мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024 года он похитил денежные средства компании, вмешиваясь в работу системы обработки и передачи данных. Общий ущерб компании составил более 46 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска. Заседание назначено на 3 июля 2026 года.

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