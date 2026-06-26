Под Новосибирском владелец автомобиля оплатил долг предыдущего водителя

У 43-летней женщины накопилось 24 неоплаченных штрафа. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коченево новый владелец люксового Jaguar XF оплатил штрафы предыдущей хозяйки. Мужчина погасил почти 100 тысяч рублей чужого долга, чтобы снять ограничения и оформить машину на себя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

У 43-летней женщины накопилось 24 неоплаченных штрафа за нарушения ПДД на общую сумму 97 тысяч рублей. Должница не платила, и приставы наложили запрет на регистрационные действия. Также выписали исполнительский сбор — еще 26,5 тысячи рублей. Взыскать деньги не удалось: женщины не было по месту регистрации, а счета оказались пустыми.

Новый владелец пришел к приставу и рассказал, что купил Jaguar, но из-за обременений не может оформить авто. Кроме рукописного договора, документов у него не было. Мужчина сам предложил оплатить все долги прежней владелицы. После того как деньги поступили, ограничения сняли.

Главный судебный пристав Новосибирской области Сергей Неведомский посоветовал перед покупкой автомобиля или недвижимости проверять продавца на сайте ФССП или в ГИБДД. Это бесплатно и поможет избежать срыва сделки, потери времени и лишних трат.

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