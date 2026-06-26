В Новосибирской области за 10 лет число потребителей наркотиков сократилось

В регионе также снизилась заболеваемость наркоманией и выросло число прошедших реабилитацию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за последние десять лет количество зарегистрированных потребителей психоактивных веществ сократилось на 56,4%. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

По данным властей, с 2016 по 2025 год общая заболеваемость наркоманией в регионе снизилась на 48,6%, а число жителей с пагубным употреблением наркотиков уменьшилось на 76,1%.

Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе антинаркотической комиссии, которую возглавляет губернатор региона. Одним из ключевых направлений остается профилактика среди детей и молодежи. За последние три года количество школьников и студентов, прошедших профилактические медицинские осмотры, увеличилось вдвое и в 2025–2026 учебном году превысило 45 тысяч человек.

Кроме того, специалисты регулярно проводят лекции, беседы и семинары для детей, родителей и педагогов. С 2025 года также начали работать мобильные медицинские бригады, которые проводят бесплатные профилактические осмотры сотрудников предприятий в рамках корпоративных программ здоровья.

Еще одним положительным показателем стало увеличение числа пациентов, завершивших медицинскую реабилитацию в стационаре. За три года этот показатель вырос на 32%.

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