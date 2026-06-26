В Новосибирске изымут частные дома на Кирова в рамках КРТ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Октябрьском районе Новосибирска начнут изымать частные жилые дома в рамках комплексного развития территории. Городские власти изымут земельные участки и расположенные на них объекты для муниципальных нужд. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Проект реализуют в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и Третьего Интернационала. Собственникам предоставят возмещение за изымаемое имущество.
Контроль за исполнением постановления поручили заместителю мэра — начальнику департамента строительства и архитектуры. Полный перечень объектов под снос указан в приложении к документу.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru