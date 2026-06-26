В Новосибирске изымут частные дома на Кирова в рамках КРТ

Контроль за исполнением постановления поручили заместителю мэра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска начнут изымать частные жилые дома в рамках комплексного развития территории. Городские власти изымут земельные участки и расположенные на них объекты для муниципальных нужд. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Проект реализуют в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и Третьего Интернационала. Собственникам предоставят возмещение за изымаемое имущество.

Контроль за исполнением постановления поручили заместителю мэра — начальнику департамента строительства и архитектуры. Полный перечень объектов под снос указан в приложении к документу.

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Редакция: (383) 289-91-00

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