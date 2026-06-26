В Новосибирске мужчина умер в здании Госавтоинспекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В одном из подразделений Госавтоинспекции Новосибирска утром скончался мужчина. Ему стало плохо, сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.
О произошедшем КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Сегодня утром гражданину, находившемуся в холле одного из подразделений Госавтоинспекции, стало плохо. Сотрудники полиции вызвали на место скорую помощь, — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, признаков криминального характера в смерти мужчины не усматривается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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