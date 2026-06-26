Четверых новосибирцев осудили за работу в подпольном казино

Незаконную игорную деятельность организовали неизвестные лица. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Черепановский районный суд вынес приговор четырем местным жителям, которые работали в подпольном казино. Двое из них несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Незаконную игорную деятельность организовали неизвестные лица. Они наняли четырех администраторов для работы в торговом зале. Подпольное казино действовало на территории района с октября 2024 по июнь 2025 года.

Деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. При обыске изъяли 25 тысяч рублей, 16 мониторов, 17 системных блоков, 16 жестких дисков, три твердотельных накопителя и другое оборудование.

Подсудимые признали вину частично. Суд назначил несовершеннолетним штраф по 50 тысяч рублей каждому. Взрослых осужденных приговорили к лишению свободы на срок от двух до двух лет и семи месяцев с отбыванием в колонии-поселения.

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