Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве 13-летней давности

Долгие годы следователи и криминалисты изучали материалы дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи задержали жителя Алтайского края по подозрению в убийстве женщины, совершенном больше 13 лет назад. Преступление раскрыли благодаря повторному анализу улик. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

В январе 2013 года в квартире в селе Налетиха Тогучинского района нашли тело 57-летней женщины. На нем были множественные повреждения. Тогда возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Долгие годы следователи и криминалисты изучали материалы дела, назначали экспертизы и проверяли разные версии. В 2026 году специалисты сопоставили результаты экспертиз и отпечатки пальцев с места происшествия. Это помогло найти новых свидетелей. Допросы и очные ставки позволили установить настоящего преступника.

По версии следствия, в январе 2013 года мужчина был в квартире с погибшей. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого он нанес женщине множественные удары по голове и телу, а затем скрылся. Сейчас фигуранту предъявили обвинение и заключили под стражу. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства.

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Редакция: (383) 289-91-00

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