На Михайловской набережной Новосибирска откроют семейную лавочку-перголу

Новый объект появится ко Дню семьи, любви и верности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Михайловской набережной Новосибирска 8 июля, в День семьи, любви и верности, откроют новый объект благоустройства — лавочку-перголу. Она станет местом для отдыха и семейных встреч. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

Новая лавочка-пергола появилась на набережной в подарок городу от компании «Ты и Я!». Объект установлен на безвозмездной основе и, как отмечают организаторы, символизирует семейное единство, теплые встречи и связь поколений.

Открытие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. В этот день на Михайловской набережной пройдет семейный праздник, во время которого жители и гости города смогут первыми оценить новое общественное пространство.

Организаторы приглашают новосибирцев прийти на мероприятие всей семьей и принять участие в праздничной программе.

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