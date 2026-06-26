Суд обязал школу и детсад под Новосибирском проверить состояние зданий

Ранее прокуратура уже вносила представления. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Татарский районный суд удовлетворил иски прокурора к двум образовательным учреждениям. Детсад и школу обязали провести техническое обследование зданий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Прокурор обратился в суд после проверок. Выяснилось, что детский сад №8 работает в здании 1989 года постройки, а школа №4 — в здании 1949 года. За последние десять лет техническое состояние объектов не обследовали с привлечением специалистов, хотя этого требуют технические регламенты.

Ранее прокуратура уже вносила представления, но учреждения их не исполнили. Причина — отсутствие целевого финансирования.

Суд обязал детский сад и школу провести обследование с привлечением специализированной организации. На это дали шесть месяцев со дня вступления решений в законную силу. Пока судебные акты не вступили в силу.

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Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

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