В Новосибирске осужденный получил новый срок за нападение на сотрудников колонии

Мужчина избил сотрудников исправительного учреждения и угрожал им насилием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор осужденному, который применил насилие в отношении сотрудников исправительной колонии № 2. За нападение мужчине назначили дополнительный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 5 ноября 2025 года осужденный Алексей Новожилов, отбывавший наказание по приговору 2015 года в ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения. Во время сопровождения в дежурную часть для проведения неполного личного обыска он нанес сотрудникам множественные удары руками по рукам и груди, а также угрожал применением насилия.

Подсудимый вину не признал. Несмотря на это, суд признал его виновным по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с исполнением служебных обязанностей.

За совершенное преступление мужчине назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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