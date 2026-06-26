Мировой судья Заельцовского района принесла присягу в Новосибирске

Церемония прошла 26 июня. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске состоялась церемония принесения присяги мировым судьей, впервые назначенным на должность. К исполнению обязанностей приступила Екатерина Андреевна Данилова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Церемония прошла 26 июня в конференц-зале Управления Судебного департамента в рамках заседания квалификационной коллегии судей. Данилова назначена мировым судьей 1-го судебного участка Заельцовского судебного района Новосибирска на трехлетний срок полномочий. Назначение состоялось на основании постановления Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, принятого 25 июня 2026 года.

Перед государственным флагом России судья принесла присягу. Она поклялась честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, и быть беспристрастной и справедливой.

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Редакция: (383) 289-91-00

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