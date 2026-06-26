Библиотеку имени Космодемьянской откроют в Новосибирске в сентябре-2026

Там установят новое оборудование и мебель. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Центральном округе Новосибирска создают модельную библиотеку имени Зои Космодемьянской. Ее откроют в сентябре 2026 года. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

На реализацию проекта из федеральной казны выделили 8 миллионов рублей. Библиотека станет современным центром поддержки семей и формирования традиционных ценностей. Там установят новое оборудование и мебель. Книжный фонд пополнят почти 1800 экземплярами.

В этом году еще три библиотеки Новосибирска получили финансирование на развитие, там уже идут работы. Всего в городе работают восемь модельных библиотек. После модернизации они превратились в современные общественные пространства, где проводят лекции, мастер-классы и занятия. В таких библиотеках выросло число читателей и посещений.

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Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

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