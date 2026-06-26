Суд конфисковал у новосибирца авто и назначил работы за нетрезвую езду

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 42-летнему местному жителю, который сел за руль пьяным. Мужчина уже привлекался за подобное нарушение раньше. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В ночь с 20 на 21 февраля 2026 года водитель управлял автомобилем Nissan Cefiro в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 0,629 мг/л абсолютного этилового спирта.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 200 часов. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.
Также суд конфисковал автомобиль нарушителя и обратил его в доход государства, как это предусмотрено статьей 104.1 УК РФ.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
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