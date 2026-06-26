Молодой человек поранил палец на ноге на Новосибирском водохранилище

Рана оказалась глубокой и рваной. Фото: спасатели МАСС

На Новосибирском водохранилище спасатели оказали помощь пострадавшему молодому человеку. Парень отдыхал в месте неорганизованного отдыха и получил травму. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Происшествие случилось вблизи дома №302 по Бердскому шоссе. Пострадавший — молодой человек 2006 года рождения. Во время отдыха он поранил палец на ноге. Рана оказалась глубокой и рваной.

Спасатели оперативно обработали повреждение и наложили давящую повязку. После этого они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

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