Под Новосибирском отремонтировали трассу «Бобровка – Шайдурово – Чингис»

Один километр покрытия сделали асфальтобетонным. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Сузунском районе завершили ремонт участка автомобильной дороги «Бобровка – Шайдурово – Чингис». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Общая протяженность отремонтированного участка составила 7 километров. Из них один километр покрытия сделали асфальтобетонным, а шесть километров — щебеночным. На асфальтированной части специалисты демонтировали старый изношенный слой и уложили два новых слоя асфальта. На щебеночном участке обновили щебеночно-песчаное покрытие.

Кроме того, подрядчик ликвидировал пучинообразования на проблемных участках. Это должно обеспечить стабильность дорожной конструкции и безопасность проезда.

Сейчас объект полностью готов к вводу в эксплуатацию. В ближайшее время дорогу проверят специалисты: проведут диагностику и технический осмотр. После получения положительного заключения трассу откроют для движения.

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Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

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