СК выявил нарушителей миграционного режима на рынках Новосибирска

Рейды прошли на рынке в Ленинском районе. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Следователи провели рейды на торговых рынках Новосибирска и Новосибирского района. Мероприятия организовали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Проверку проводил первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Вместе со следователями работали сотрудники областного главка МВД и спецподразделение Росгвардии.

Рейды прошли на рынке в Ленинском районе Новосибирска и на торговых площадках в Новосибирском районе области. В ходе проверки миграционного законодательства на одном из рынков выявили иностранцев, которые нарушили режим пребывания в стране.

В отношении нарушителей применили административное выдворение. Также их привлекли к ответственности за то, что они не встали на воинский учет.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

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Редакция: (383) 289-91-00

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