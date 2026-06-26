СК выявил нарушителей миграционного режима на рынках Новосибирска

Следователи провели рейды на торговых рынках Новосибирска и Новосибирского района. Мероприятия организовали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Проверку проводил первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК. Вместе со следователями работали сотрудники областного главка МВД и спецподразделение Росгвардии.
Рейды прошли на рынке в Ленинском районе Новосибирска и на торговых площадках в Новосибирском районе области. В ходе проверки миграционного законодательства на одном из рынков выявили иностранцев, которые нарушили режим пребывания в стране.
В отношении нарушителей применили административное выдворение. Также их привлекли к ответственности за то, что они не встали на воинский учет.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru