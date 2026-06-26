Ко Дню города «Ростелеком» представил цифровой портрет новосибирца

Фото: ПАО «Ростелеком»

Фундаментом для формирования современного типа жителя мегаполиса стала высокоразвитая ИТ-инфраструктура столицы Сибири. Сегодня доступ к цифровым сервисам здесь есть практически у каждого: так, домашним интернетом «Ростелекома» пользуются почти 370 тысяч семей. При этом, значительная часть выбирает тарифы с высокими скоростями.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Новосибирск традиционно считается интеллектуальной и научной столицей, и спрос на качество связи и технологичность здесь особенно высок. Наши технологии гарантируют максимальную надежность сигнала и стабильность соединения, мы непрерывно мониторим работоспособность наших сетей, обеспечивая доступ в интернет для сотен тысяч новосибирцев.

Жители столицы Сибири выбирают умный комфорт и активно переводят квартиры в режим полной цифровой управляемости с помощью платформы «Ростелеком Ключ». Каждый день в городе больше тысячи умных домофонов и шлагбаумов контролируют двери подъездов и въезды во двор, сотни видеокамер следят за безопасностью на детских площадках и парковках, а умные счетчики без участия хозяев сами направляют показания в управляющие компании.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Виталий Лапицкий, заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- Жители Новосибирска отличаются технологичной продвинутостью в быту и охотно привлекают наши цифровые сервисы для создания в доме комфортной и безопасной среды. Новосибирская область традиционно входит в число лидеров в России по внедрению умных решений для дома: здесь расположена четверть всех многоквартирных домов Сибири, оснащенных сервисами платформы «Ключ».

Фото: ПАО «Ростелеком»

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