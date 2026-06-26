Новосибирцы остались без горячей воды из-за аварий в Ленинском районе

Воды нет на улицах Выставочной, Блюхера и других. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители нескольких улиц Ленинского района Новосибирска остались без горячей воды. Отключения начались 24 июня и продлятся до 26 июня. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.

Воды нет на улицах Выставочной, Блюхера, Ватутина, а также на проспекте Карла Маркса и других. Причиной отключения назвали устранение дефекта на теплосетях по улице Космической. Ремонтные работы начались в 18:00 24 июня и завершатся к 12:00 26 июня.

Без горячего водоснабжения также остались жители улиц Котовского, Широкой и Троллейной. Там воду отключили в 22:00 24 июня. Коммунальщики планируют восстановить подачу ресурса к 10:00 26 июня.

Кроме того, отключения затронули улицы Хасановскую, Янтарную и Плахотного. В этом случае воду перекрыли в 21:00 24 июня. Ремонт на теплотрассе по улице Янтарной продлится до 20:00 26 июня.

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