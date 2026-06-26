Новосибирская компания ускорила монтаж шин на 50% благодаря бережливым технологиям

Фото: ООО «Колесити»

Компания 15 лет занимается продажей и монтажом шин. Имеет крупную сеть выездных мастерских в Новосибирске, а также склад хранения шин. За годы работы продала более 1 миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Сотрудники совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) оптимизировали процесс оказания услуги шиномонтажа.

До участия компании в проекте «Производительность труда» обслуживание автомобиля занимало около 55 минут. Сейчас процесс удалось ускорить на 50% - монтаж занимает чуть больше 27 минут.

В компании упростили форму документов - это позволило исключить дублирование информации и сократить время на обслуживание автомобиля на 6 минут. Ещё 4 минуты высвободили благодаря предоплате - раньше клиенту приходилось ожидать мастера-приёмщика из-за того, что он отвлекался на смежные операции - выдачу запчастей, кассовое обслуживание. Ещё часть времени сэкономили благодаря стандартизации процесса для разных типов шин и перераспределению монтажников между постами.

- Мы с сотрудниками внедрили систему «5С» на постах, разработали стандарт рабочего места. Кроме того, теперь у компании есть инфоцентр - он позволяет проводить оперативные совещания и использовать актуальные данные о работе разных служб, которые теперь сосредоточены в одном месте, - отметил руководитель проектов РЦК Андрей Маськов.

Следующие 2,5 года компания самостоятельно будет тиражировать полученный опыт.

- Разработан новый проект: будем оптимизировать процесс складской обработки грузомест. Также в будущем планируем повысить эффективность услуги шиномонтажа в других наших филиалах и оптимизировать процесс оказания услуг автосервиса, - отметил директор ООО «Колесити» Максим Чевозеров.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее - на ИТ-платформе производительность.рф.