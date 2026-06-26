Валерия Клейменова одержала девятую победу в десяти партиях на турнире. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Шахматистка из Новосибирска досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. Валерия Клейменова одержала девятую победу в десяти партиях на турнире в итальянском Монтесильвано. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

Соревнования проходят среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. На данный момент сыгран предпоследний десятый тур.

Клейменова набрала 9,5 очков из десяти возможных. С таким результатом она стала недосягаемой для соперниц и обеспечила себе титул чемпионки мира досрочно. В федерации поздравили спортсменку, ее родителей и тренеров.

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Редакция: (383) 289-91-00

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