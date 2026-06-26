За неуплату алиментов новосибирцам грозит штраф и арест до 15 суток

Административные меры — это своего рода предупреждение для должника. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы предупредили жителей Новосибирска об ответственности за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей. Должникам, которые уклоняются от платежей больше двух месяцев, грозят новые санкции. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП России.

За длительную неуплату приставы составляют протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ. Наказание по этой статье может быть разным: от штрафа и обязательных работ до административного ареста на срок до 15 суток.

В ведомстве уточнили, что административные меры — это своего рода предупреждение для должника. Если же они не действуют, родителю грозит уже уголовное наказание по части 1 статьи 157 УК РФ.

Кроме того, должникам могут ограничить выезд из России. Это касается тех, у кого задолженность по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, а также по имущественному ущербу или моральному вреду от преступления превышает 10 тысяч рублей.

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Редакция: (383) 289-91-00

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