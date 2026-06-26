Умер первый руководитель управления общественных связей мэрии Новосибирска

Потапович ушел из жизни после продолжительной болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на 92-м году жизни скончался Борис Степанович Потапович. Он был первым руководителем управления общественных связей мэрии города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Потапович ушел из жизни после продолжительной болезни. Вся его трудовая биография была связана с Новосибирском и его развитием как крупного города.

По образованию Борис Степанович был инженером. Свою карьеру он начинал на заводе, а затем перешел в сферу муниципального управления. С 1990 года он входил в первый состав городского Совета депутатов. Участвовал в разработке основных документов по работе муниципалитета и городской бюджетной системе.

Позже Потапович возглавил управление общественных связей мэрии. На этом посту он занимался налаживанием взаимодействия между городской властью и общественными организациями.

Коллеги и знакомые запомнили его как внимательного к людям и ответственного человека. В мэрии выразили соболезнования родным и близким покойного.

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