Микроавтобус загорелся на улице Ольги Жилиной в Новосибирске

На место оперативно приехали пожарные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 26 июня в Новосибирске загорелся микроавтобус Toyota Hiace Regius. Инцидент произошел возле дома №73 на улице Ольги Жилиной. Об этом сообщили в пресс-службе телеграм-канала АСТ-54 Black.

Пламя вспыхнуло в подкапотном пространстве автомобиля. Водитель микроавтобуса не пострадал. На место оперативно приехали пожарные. Они быстро потушили машину.

Редакция КП-Новосибирск уже направила запрос в региональное управление МЧС. Журналисты хотят выяснить все обстоятельства случившегося.

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