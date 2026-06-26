Новосибирец продает автографы автора гимна России за 55 тысяч рублей

В коллекцию вошел буклет с изображением Михалкова. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию автографов писателя Сергея Михалкова. Стоимость лота составляет 55 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.

Продавец предлагает покупателю сразу четыре предмета с подписью автора текстов гимнов России и СССР. В коллекцию вошли буклет с изображением Михалкова, детская книга «Дядя Степа» и конверт, в котором эти вещи отправляли адресату.

На лицевой стороне буклета стоит подпись и дата. На внутренней стороне того же буклета есть еще один автограф, а также дарственная надпись. На развороте культовой советской книги о дяде Степе тоже имеется подпись, дата и посвящение.

Конверт Михалков заполнил собственноручно. На опубликованных фото адрес получателя скрыли при помощи фотошопа, однако на оригинале эти белые полосы отсутствуют.

Все вещи раньше хранились в фондах частного музея. Сейчас их продают вынужденно: владельцу срочно понадобились деньги на поддержание деятельности музея.

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