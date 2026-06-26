Прилет трех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Задержали борт из Петропавловска-Камчатского. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 26 июня в новосибирском аэропорту Толмачево задержали три пассажирских рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет авиакомпании S7 из Якутска должен был прилететь в Новосибирск в 09:05, но по расчетам воздушного судна ожидают в 09:15. Рейс DP 311 авиакомпании «Победа» из Сочи перенесли с 08:40 на 09:40.

Также задержали борт S7 5250, который следует из Петропавловска-Камчатского. По расписанию он должен был прибыть в 13:25, но расчетное время его посадки назначили на 14:15.

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