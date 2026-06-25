Экономист Миролюбов назвал оптимальную сумму подарка на свадьбу

Нижняя граница определяется минимальной «неловкой» суммой, а верхняя зависит от многих факторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Знакомые и коллеги молодоженов обычно дарят 5-10 тысяч рублей, друзья – 10-30 тысяч, а близкие родственники – от 30 тысяч и выше. О том, сколько денег лучше дарить на свадьбу в зависимости от степени близости с женихом и невестой рассказал экономический аналитик Денис Миролюбов в беседе с «Абзацем».

По его словам, нижняя граница определяется минимальной «неловкой» суммой, а верхняя зависит от многих факторов. Также эксперт посоветовал ориентироваться на стоимость банкета на одного гостя – чаще всего 3-7 тысяч рублей, а также социальную привычку «подарить столько, сколько съешь».

Главное, чтобы гость сам не чувствовал себя неловко. Обычно, сумма подарка субъективна и зависит от конкретного человека.

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