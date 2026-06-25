Прямые поезда из Нижнего Новгорода в Крым отменят со 2 июля

Решение об отмене рейса принято по указанию оперативного штаба республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде со 2 июля отменят единственный прямой поезд до Крыма. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд №183/184 по маршруту Мурманск – Севастополь делал остановку в Нижнем Новгороде. Решение об отмене рейса принято по указанию оперативного штаба республики. Ограничение затронет и прицепную группу №414/413 из Архангельска.

Последний поезд из Мурманска отправится 2 июля, из Керчи – 29 июня. Прицепная группа из Архангельска совершит финальный рейс 3 июля. В компании пассажирам советуют самостоятельно состыковывать маршруты с другими поездами.

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