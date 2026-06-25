Аллерголог Торощина назвала возможные болезни от укусов мошек

Укусы насекомых сами по себе способны вызывать аллергические реакции. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторыми опасными заболеваниями можно заразиться после укуса мошки. Об этом в беседе с VSE42.Ru рассказала врач-аллерголог детской поликлиники КОКБ им. Беляева Евгения Торощина.

По словам специалиста, насекомые могут переносить малярию, лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз, туляремию, а также лихорадки Денге, Зика и Чикунгунья. Некоторые из этих болезней встречаются в России, включая южные и центральные регионы.

– Малярия сопровождается тяжелыми приступами лихорадки и озноба, а лихорадки могут приводить к воспалению мозга, – объясняет аллерголог.

Кроме того, укусы насекомых сами по себе способны вызывать аллергические реакции, вплоть до тяжелых, требующих срочной медицинской помощи.

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