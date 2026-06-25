В Новосибирске могут запустить троллейбусы через четвертый мост в 2028 году

На линии будут задействованы 20 троллейбусов большого класса. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Через два года в Новосибирске по четвертому мосту через Обь могут запустить троллейбусы. Информация об этом следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии города.

Согласно проекту изменений, маршрут №31 «Сад имени Дзержинского – Северо-Чемской жилмассив» планируют запустить в 2028 год. На линии будут задействованы 20 троллейбусов большого класса.

Маршрут пройдет по проспекту Дзержинского, улицам Кошурникова, Фрунзе, Ипподромской магистрали, затем по четвертому мосту – на площадь Труда и улицу Станиславского. Далее троллейбус проследует через площадь Карла Маркса, улицы Ватутина, Мира, Оловозаводскую, Тюменскую и Комсомольскую до Северо-Чемского жилмассива.

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