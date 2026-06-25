Для оплаты учебы материнским капиталом воспользовались 4,5 тысячи новосибирцев

Студент на момент начала обучения должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России. Фото: Архив "КП".

В Новосибирской области с начала года 4,5 тысячи студентов получили возможность оплатить учебу средствами материнского капитала. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

С 2007 года такой возможностью воспользовались более 38 тысяч молодых людей. Они получили образование более чем в 50 вузах страны. Главное условие – ребенку, давшему право на капитал, должно исполниться три года. При этом можно оплатить учебу старшего ребенка. Студент на момент начала обучения должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе регионального Отделения СФР. Если вуз участвует в проекте, например, НГТУ, Сибстрин, НГПУ, НГУЭУ, то заявление можно подать прямо в учебном заведении. Оплатить можно как один семестр, так и весь срок обучения. Средства также можно направить на проживание в общежитии.

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