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НовостиОбщество25 июня 2026 15:35

Для оплаты учебы материнским капиталом воспользовались 4,5 тысячи новосибирцев

Средства можно направить на образование детей до 25 лет
Валерия МОРГУНЕНКО
Студент на момент начала обучения должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России.

Студент на момент начала обучения должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России.

Фото: Архив "КП".

В Новосибирской области с начала года 4,5 тысячи студентов получили возможность оплатить учебу средствами материнского капитала. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

С 2007 года такой возможностью воспользовались более 38 тысяч молодых людей. Они получили образование более чем в 50 вузах страны. Главное условие – ребенку, давшему право на капитал, должно исполниться три года. При этом можно оплатить учебу старшего ребенка. Студент на момент начала обучения должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе регионального Отделения СФР. Если вуз участвует в проекте, например, НГТУ, Сибстрин, НГПУ, НГУЭУ, то заявление можно подать прямо в учебном заведении. Оплатить можно как один семестр, так и весь срок обучения. Средства также можно направить на проживание в общежитии.

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